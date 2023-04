À 300 mètres au-dessus du vide : le quotidien vertigineux des laveurs de vitres new-yorkais

Il y a 7 000 immeubles de grandes tailles à New York. Alors, imaginez le nombre de fenêtres à nettoyer. Il faut avoir le cœur bien accroché pour se réveiller le matin, monter 55 étages et entamer sa journée de travail en étant suspendu à 230 mètres au-dessus du vide. Le job est plutôt bien payé, environ 32 euros de l’heure. Il attire surtout les latinos qui sont nombreux à New York. La plupart des gratte-ciel new-yorkais sont équipés de rails pour pouvoir suspendre les nacelles. Mais parfois, il n’y en a pas, alors les nettoyeurs de vitre doivent descendre en rappel, comme des alpinistes. De quoi vous donner le vertige, rien qu’en regardant les images. Aujourd'hui, les conditions de sécurité sont drastiques, les accidents rarissimes, mais pas impossibles. Il y a quelques années, sur la plus haute tour de Manhattan, deux nettoyeurs de vitres étaient bloqués au 68ème étage. L’un des câbles de leur plateforme a lâché à 250 mètres de haut. Mais "ils sont restés calmes, ils ont l’habitude, ils sont à l’aise à cette hauteur". À New York, les nettoyeurs de vitre ne sont pas les seuls à avoir dompté le vertige depuis que les buildings existent. L’une des photos les plus célèbres de l’histoire de la ville a été prise en 1932, par un photographe téméraire, pendant la construction du 69ème étage du Rockefeller Center. On y voit onze ouvriers partager joyeusement leur déjeuner, sans que la hauteur ne leur coupe l'appétit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Precigout, A. Ponsard, A. Poupon