PAIX - Après les attentats qui ont fait 15 morts et 126 blessés en Catalogne, une grande manifestation a battu le pavé de Barcelone, ce samedi. L’idée ? Faire passer un message de paix, et repousser la haine du terrorisme. Et dans le cortège, le roi d'Espagne avait même fait le déplacement. Une première.