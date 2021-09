À bord du Commandant-Charcot, nouveau bateau de croisière scientifique

L'aventure est unique et la promesse fascinante. Traverser l'océan arctique, un océan de glace, pour rejoindre en quatre jours le bout du monde, le pôle Nord. Le Commandant-Charcot est un navire d'exploration polaire flambant neuf. Il a fallu six ans de travail pour ce bateau de croisière cinq étoiles. Un palace, mais pour la première fois capable de fondre la banquise. À la manœuvre, le commandant Etienne Garcia se passionne pour les régions polaires depuis vingt ans. Pour la première fois, les scientifiques ont leur espace aménagé sur un bateau de croisière. Salon, personnel aux petits soins, piscine intérieure, ... c'est le grand luxe. Sur neuf étages, trois sont réservés aux 150 chambres avec balcon. La compagnie a mis tous les atouts de son côté. Le gaz naturel a remplacé le fioul lourd et permet de réduire les émissions de CO2 de 25%. Pour la première fois, un système hybride électrique avec 50 tonnes de batteries diminue la consommation de carburant de 10%.