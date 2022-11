A bord du premier train pour Kherson

Pour la toute première fois depuis huit mois. le train se dirige vers Kherson. Et à bord il y a un mélange de sentiments très étrange. D'abord, il y a de la crainte et c'est tout à fait normal. C'est ce que nous a confié un membre du personnel même si les autorités ont été rassurantes. Le train a bien évidemment été sécurisé. Les voies sont déminées 24H sur 24H depuis une semaine. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'émotion. Un jeune passagère, à qui nous parlions il y a quelques instants, nous confie que c'est la première fois qu'elle rentre à Kherson, sa ville natale. Elle l'a quitté il y a quatre mois, car elle a fui les Russes. En ce samedi matin, en arrivant à la gare, elle nous a dit qu'elle allait tout de suite sur la place de Kherson pour fêter la libération de la ville et ensuite rentrer chez elle pour collecter quelques souvenirs. TF1 | Reportage E. Lefebvre, L. Lasalle, A. Pocry.