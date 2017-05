A Colmar, des vins d’Alsace, Bartholdi et une ville aux multiples charmes  

Direction Colmar dans le Haut-Rhin, la capitale des vins d’Alsace et bien plus que ça. On peut notamment y découvrir une réplique de la Statue de la Liberté, en hommage au Colmarien Auguste Bartholdi, ou encore le Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald dans le musée Unterlinden. Le centre-ville historique a lui aussi ses atouts, avec ses maisons alsaciennes, ses rues pavées et ses multiples canaux qu’on peut emprunter en barque. Sans oublier de déguster quelques spécialités locales comme la tarte flambée ou la choucroute au poisson.