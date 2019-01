À la découverte du Campus des Services de l'Automobile et de la Mobilité

Le secteur de l'automobile va embaucher 50 000 employés d'ici 2024. Face à cette demande en main d'œuvre spécifique, un nouveau campus vient d'ouvrir ses portes. Il a fallu deux ans pour construire la faculté. Les ateliers y sont propres et lumineux. Pour certains étudiants, l'endroit n'a rien à voir avec leurs anciens lycées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.