À la découverte de Baden-Baden

Un week-end à Baden-Baden est une délicieuse plongée dans le 19ème siècle. En terme de qualité de vie, les habitants tout comme les touristes de tous horizons attestent d'un merveilleux endroit où il y fait bon vivre. Les adresses et les bons plans sont nombreux. La célébration de mariages y est aussi fréquente. Pour profiter au mieux des thermes aux vertus curatives, les deux accessoires fétiches sont le maillot et la serviette. Côté gourmandise, un détour au Café König est essentiel. Avec un budget de plus de 200 euros, les spectacles, les repas, l'hôtel et la cure de jouvence sont compris.