À la découverte de la dernière mine de sel tricolore encore en activité

Pour lutter contre les rigueurs de l'hiver sur les routes, le sel reste la meilleure solution. Pendant cette saison, notre pays en utilise en grosse quantité. Et du sel à l'état pur, on en trouve plus qu'à la mine de Varangéville, près de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Il s'agit d'un ancien lit d'une mer asséchée qui a cristallisé il y a 220 millions d'années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.