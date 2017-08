A la découverte de la fourme d’Ambert, le plus doux des fromages bleus  

C’est un fromage à pâte persillée qui séduit beaucoup, notamment à l’étranger. La Fourme d’Ambert, produite dans le Puy-de-Dôme est réputée pour sa douceur et sa délicatesse. Pour arriver à ce goût si particulier, il faut respecter chaque étape de sa fabrication et des savoir-faire ancestraux, comme le persillage, le salage et l’affinage. Cette appellation d’origine protégée fait vivre 1700 éleveurs dans la région.