Révolutionnaire dans le monde de la peinture et de l’art, Pablo Picasso est à l’honneur de plusieurs expositions en ce moment. A Rouen, l'une d'entre elle retrace des moments méconnus de la vie artistique de l'artiste, notamment ceux des années 1930. TF1 vous propose de découvrir une de ces demeures en Normandie où il a vécu et créé, et où vit aujourd’hui son petit-fils.