À la découverte des épreuves des génies de la cybersécurité

Le secteur de la cybersécurité, qui est en plein essor, compte de nos jours 24 000 salariés dans le pays. Le chiffre d'affaires des entreprises spécialisées dans la protection des réseaux augmente de 10% par an. Lors d'un concours, de jeunes talents de la cybersécurité se défient pour pirater le système informatique d'une entreprise fictive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.