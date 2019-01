À la découverte du fascinant ballet des méduses

Un médusarium au sein de l'Aquarium de Paris a été ouvert récemment. Il s'agit de l'une des toutes premières collections mondiales. Ces animaux ne vivent qu'entre deux mois et deux ans. Alors, pour assurer les renouvellements des 24 bassins de l'établissement, on y élève plus de 45 espèces différentes. Elles sont ensuite transférées dans les aquariums à l'âge adulte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.