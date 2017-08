A la découverte du Havre et de ses bons plans le temps d'un week-end  

Cette semaine, direction la ville portuaire et ses bons plans pour un week-end improvisé. Le Havre, qui va fêter son 500e anniversaire cette année, fait partie du patrimoine de l’humanité depuis 2005. Outre son architecture en béton si particulière qui date de l’après-guerre avec la cathédrale Notre-Dame et l’église Saint-Joseph, la ville regorge de curiosités et de découvertes étonnantes, comme le port à conteneurs et ses cargos géants, ou encore le quartier des dockers.