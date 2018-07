A la découverte du Jardin des Cimes

Le Jardin des Cimes est un endroit unique en son genre. Il organise très souvent des concerts, des apéritifs et même des cours de yoga. "L'idée ce n'est pas de concevoir le jardin comme un musée, mais d'en faire un lieu de rencontre, un lieu où il y a des activités et qui ne soit pas figé", explique David Dal Cortivo, coordinateur association Jardin des Cimes. En tout, cet endroit s'étend sur trois hectares face au Mont-Blanc. On peut y découvrir toute la diversité alpine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.