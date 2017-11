À la découverte du Lac Rose en Espagne

C'est l'un des lieux les plus surprenants d'Espagne. Au gré des rayons du soleil, le lac de Torrevieja prend la couleur de rose bonbon. Cette couleur n'est pas la seule spécificité du lac. La densité de sel est ici dix fois supérieure à celle de la mer Méditerranée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.