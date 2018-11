À la découverte des monuments de Collonges-la-Rouge

L'association "Les Plus Beaux Villages de France" a été créée au début des années 80 en Corrèze. Plus connue pour sa couleur rouge, la commune de Collonges a une très forte densité d'inscription. Des constructions ont été classées au titre des monuments historiques. Une trentaine d'édifices y sont notamment présents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.