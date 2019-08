À Étretat, il est interdit de ramasser du sable et des galets sur les plages !

Rapporter un galet est très apprécié des touristes, mais ce geste anodin est interdit depuis plus de 40 ans. Les glaneurs s'exposent à une amende de 1500 euros. Chaque jour en été, près de 400 kg de galets disparaissent d'Étretat. Ces fragments de roche servent pourtant de rempart naturel contre les tempêtes. Pour préserver ses sites naturels et éviter le trafic sur Internet, de nombreux pays a augmenté leur vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.