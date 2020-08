A Grenoble, l'obligation du port du masque se limite aux marchés

A l'heure où le port du masque se généralise un peu partout dans l'Hexagone, dans les rues de Grenoble, il n'y a pas encore d'obligation de le faire. Pour expliquer la situation, la municipalité évoque la faible fréquentation de la ville et un nombre de cas de Covid-19 inférieur à la moyenne nationale. Dans la commune, seuls les marchés sont concernés par cette obligation. Certains Grenoblois expliquent avoir du mal à s'y retrouver.