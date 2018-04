À l'Élysée, les Macron règlent leurs frais personnels

Selon les informations du Parisien, le couple présidentiel assume ses dépenses personnelles à l'Élysée. Emmanuel et Brigitte Macron paient en effet eux-mêmes les courses, du dentifrice aux croquettes de leur chien Nemo. Les frais liés à leur sécurité sont en revanche payés par l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.