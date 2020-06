À la conquête des cimes des arbres géants

Michaël, Nadège et leur guide partent à l'assaut d'un arbre hors du commun : "le Fagus sylvatica". Les premiers instants sont les plus difficiles. Le long du tronc est dépourvu de branches à sa base. Il faut évoluer sans casser les vieilles branches. Assurés par des cordes, un baudrier et un casque, les grimpeurs se déplacent dans les ramures avec l'aisance des singes. Une longue randonnée à l'intérieur d'un arbre centenaire. Au sommet à 35 mètres au-dessus du sol, le coeur bat beaucoup plus vite, mais la vue est époustouflante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.