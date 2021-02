A la conquête du Cervin

Nous sommes allés à la conquête du Cervin. C'est une montagne pas comme les autres, l'un des sommets les plus célèbres du monde. En Suisse ou en Italie, on se dispute son meilleur profil. Attaquons la face nord, à Zermatt (Suisse), un bourg de montagne qui a banni les voitures, devenu une station de ski huppée grâce à sa "tour Eiffel". Chaque année, ils sont trois millions à vouloir photographier le Cervin. Mais ce jour-là, le sommet avait la tête dans les nuages. Alors, direction le musée construit en son honneur pour découvrir son histoire. Pour le voir de plus près, prenons le train qui mène à Gornergrat pour atteindre l'hôtel le plus haut des Alpes suisses, 3 100 mètres d'altitude. De là, nous avons pu voir le mont Cervin le lendemain matin. Après cette belle découverte, il était temps d'aller voir la face sud du sommet, son autre visage, dans la Vallée d'Aoste (Italie). Là-bas, les habitants sont chaleureux. Sur place, durant la messe du dimanche, on célèbre le Cervin. Hissons-nous à Chamois, en téléphérique. Ce village compte 60 habitants qui n'ont pas de voiture. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de routes, il faut marcher à pied. La ville compte un seul commerce, mais on y trouve de tout. A Chamois, il en faut peu pour être heureux.