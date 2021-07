À la découverte d'Anse Source d'Argent aux Seychelles, l’une des plus belles plages du monde

Anse Source d'Argent est l'une des plages les plus photographiées au monde et l'une des plus inaccessibles aussi. Échoué au milieu de l'Océan Indien, sur l'île de La Digue, c'est un caillou de 10 km² à peine. Et il est vrai que tous les ingrédients y sont présents. Du blanc et du turquoise y est harmonieusement répartie dans un chapelet de crics, sur fond de forêt tropicale. Il est inutile de préciser que l'eau est à 27 degrés. La plage figure depuis des années dans le top 5 du classement mondial. Les rochers sont aussi la signature de cette plage et de l'histoire tout entière des Seychelles. Ce sont des fragments de granit et de corail qui s'étaient formés lorsque l'Afrique s'est détachée de l'Inde, il y a 650 millions d'années. Un passé que les natifs de l'île s'enorgueillissent et qu'ils aiment partager avec les touristes. De nombreux visiteurs qui font le déplacement pour voir ce paysage enchanteur et profiter d'une ambiance créole. Des touristes qui arrivent de Moscou, de Dubaï ou du nord de la France.