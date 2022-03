À la découverte de Bayeux, une ville pleine d'histoires

Pour ce dimanche, nous vous emmenons dans un voyage à travers l'histoire. Créée à l'époque gallo-romaine, Bayeux gagne ses lettres de noblesse au Moyen-Age. Aujourd'hui encore, la ville conserve un centre historique médiéval et des trésors d'architecture. Claire Merlier connaît l'histoire de cette ville sur le bout des doigts. Notre visite débute au cœur de Bayeux. La balade dans le centre historique mène inévitablement à l'une des merveilles de la ville : la cathédrale de Bayeux. Avec ses 77 mètres de haut et son architecture principalement gothique, elle est visible de n'importe quel coin de la ville. Classée aux monuments historiques depuis plus d'un siècle, elle fût le premier écrin de la tapisserie de Bayeux. Côté gastronomique, le Saint-Eve est une spécialité bayeusaine. Composé de meringue, de nougatine et de crème au beurre, il a été inventé après le Débarquement. La recette n'a pas changé depuis. En plein cœur de cette ville d'histoire se trouve également un petit poumon vert : le jardin botanique. Dans cet endroit se cache un spectaculaire hêtre pleureur, classé monument naturel. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira