A la découverte de Grenoble, métropole où l'horizon s'ouvre à la verticale

"Au bout de chaque rue, partout où se pose le regard apparaît une montagne". Ainsi parlait Stendhal de Grenoble, sa ville natale. Et quand on passe un week-end dans cette métropole, cela commence inévitablement dans les airs, à bord des célèbres bulles. Il s'agit du premier téléphérique urbain du pays, inauguré en 1934. Une fois arrivé à 472 mètres d'altitude, direction la Bastille. Cet ancien fort militaire est devenu le terrain de jeu favori des Grenoblois. On y trouve la plus grande via ferrata urbaine de l'Hexagone, et surtout une vue imprenable sur la ville. Pour découvrir les recoins de la vieille ville, le vélo est sans aucun doute le meilleur moyen de déplacement. En effet, même si Grenoble est la capitale des montagnes, elle est aussi l'une des villes les plus plates du pays. Elle compte 320 kilomètres de piste cyclable. Le cœur historique et ses façades colorées prennent parfois des airs de Toscane, car dès le Moyen Âge, elle accueille les artisans et marchands venus d'Italie du Nord. Au XIXe siècle, elle compte même la plus grande communauté italienne de Rhône-Alpes. Découvrez les autres bonnes adresses - et notamment l'escapade d'une nuit au Sappey-en-Chartreuse et le ski de fond au Col de Porte - dans la vidéo en tête de cet article.