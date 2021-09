À la découverte de Kandahar, le fief des talibans

Pour ce vendeur de rue, pas de répit. Ces drapeaux blancs s’écoulent comme des petits pains. Ici, on est fan depuis toujours du mouvement taliban. Bienvenue à Kandahar, le berceau du groupe fondamentaliste, un pays où l'on transporte les épouses dans les coffres des voitures. D’ailleurs, ne cherchez pas une femme qui ne porterait pas la burqa, il n’y en a pas. Et où les traditions des tribus pachtounes sont immuables. Première étape : le siège du gouverneur. En arrivant dans ce palais qui symbolise l’autorité, on découvre un mât monumental. Le drapeau taliban est hissé à son sommet, sans doute le plus grand du pays avec ses 200 mètres carrés de surface. Il symbolise ce que nous percevons déjà : Kandahar est le centre névralgique des nouveaux décideurs afghans. “C’est donc, dit-on, dans cette ville que les vraies décisions sont prises par les talibans dont les principaux chefs sont originaires de cette province du Sud afghan. Si Kaboul conserve son statut de capitale aux yeux du monde, le cœur politique du pays se situe désormais bien ici, à Kandahar”, précise Michel Scoot, notre envoyé spécial sur place. Découvrez l’intégralité de ce document, dans la vidéo ci-dessus.