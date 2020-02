À la découverte de la boîte magique de Dani Lary

Tout ce qu'il présente sur scène, Dani Lary en est le concepteur. Aujourd'hui, il passe le flambeau à son fils âgé de 28 ans. L'histoire et la poésie au service du rêve, voilà la force du plus grand illusionniste français. Pour tenter d'obtenir quelques réponses, il faut se rendre chez lui à Barbières dans la Drôme. Quand Dani Lary est le metteur en scène d'un spectacle, il y a forte à parier qu'il est toujours là où on ne l'attend pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.