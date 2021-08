A la découverte de la Bulgarie, un coin de paradis

Vous l'imaginiez grise, mais elle est plutôt bleu turquoise ou bleu lavande. Vous la pensiez soviétique, elle est surtout authentique. Vous la jugiez endormie, elle va vous faire danser jusqu'au petit jour. C'est sûr, la Bulgarie va vous en mettre plein les yeux. Au sud-est du pays se découvre la baie de Sozopol. A vol d'oiseau, nous sommes à 100 km de la Turquie. A la barre, un ancien matelot dans la marine marchande. Il a parcouru toutes les mers du monde, mais pour lui, le paradis c'est ici. Selon ce marin, on a le même climat que la Grèce et l'Italie à Sozopol. Il y a la mer bleue et des îles sauvages, toutes aussi belles. L'Île Saint-Yvan en est la preuve. Ici, aucun hôtel et aucune habitation. La construction y est interdite pour préserver la tranquillité des mouettes et des cormorans. Environ 70 espèces y vivent et défendent farouchement leur territoire. La Bulgarie est le pays de l'Europe où les vacances sont jugées les moins chères. En plein été, une propriété de 500 m² se loue 250 euros la semaine, soit 30 fois moins cher que sur la Côte d'Azur.