À la découverte de la cathédrale de bois de Sylvanès au cœur de l'Aveyron

Nichée au milieu de la forêt presque dissimulée entre les sapins et les chênes, dans l'Aveyron, cette petite église en bois intrigue. Lorsque le soleil se lève derrière les arbres, c'est l'appel à la nature qui résonne. Avec des cordes reliées à ses mains et à ses pieds, Peter Milcé annonce l'heure de la messe. "A chaque fois, quand je monte là-haut pour sonner, dès fois, je monte un peu plus tôt pour admirer la vue. C'est comme une sorte de réveil à la nature", nous confie ce séminariste. L'église a été construite en 1994 par des artisans russes. Amateur de culture slave, un prêtre aveyronnais convainc des religieux de lui construire une chapelle dans la pure tradition. La structure est tout d'abord montée en Russie. Michel Wolkowitsky, actuellement directeur général de cette abbaye, était de voyage à l'époque. Les 500 tonnes de pin qui forment la cathédrale de bois ont été acheminées par le train, puis sur la route. Un périple de 5 000 kilomètres. Une fois par mois, les fidèles se rassemblent dans cette église orthodoxe. Mais cet édifice est avant tout un lieu de rassemblement pour tous les Chrétiens. Deux chapelles entourent la nef centrale. "Ici, la chapelle, au couchant, c'est le culte catholique, au levant, la chapelle byzantine orthodoxe", explique Jean-François Capony, chef de chœur à l'église russe de Sylvanès. Surmonté par quatre coupoles avec ses 27 mètres de haut, l'édifice invite au voyage.