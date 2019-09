A la découverte de la Cité corsaire de Saint-Malo

Pour visiter Saint-Malo, en Bretagne, la Porte Saint-Vincent est un incontournable. Il s'agit effectivement de l'une des entrées principales de la cité. On peut notamment y admirer les remparts, le lieu de promenade favori des Malouins. Passage ensuite dans le quartier du Dock, où un maître crêpier de renommée internationale vous attend pour un menu journalier à douze euros. Puis direction vers l'établissement de prestige, Les Thermes Marins, pour essayer le Parcours Aquatonic. Et pour découvrir une dizaine d'endroits historiques, pourquoi pas un petit footing matinal en compagnie d'un coach. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.