A la découverte de la Cordillère des Andes et de ses glaciers

Karimé Vitaglio, guide de haute montagne, est en mission de reconnaissance dans la Cordillère des Andes. Elle veut ouvrir de nouveaux circuits touristiques au milieu de ces glaciers. La région en compte plus de 700. Depuis dix ans, elle survole les moindres recoins de ces vallées. Pourtant, la région est tellement immense qu'elle continue de découvrir des endroits inexplorés. On y trouve par exemple le volcan le plus haut du monde, qui frôle les 6 000 mètres d'altitude. Après deux heures de randonnée, elle et son amie ont découvert une eau thermale où l'on peut s'y baigner. L'eau brûlante est chauffée par le volcan. Cette surprenante cordillère attire des aventuriers du monde entier. Une famille française est tombée sur son charme. Originaire d'Alsace, elle y a construit un hôtel, appelé "La petite France", il y a 20 ans. Elle cultive l'histoire des aventuriers qui ont marqué la cordillère. Dans les années 30, les Français de l'Aéropostale ont été les premiers à l'affranchir en avion. Ces pionniers de l'aviation ont risqué leur vie en survolant ce sommet. D'ailleurs, pris dans une tempête, l'un d'entre eux a dû se poser en catastrophe. Il a survécu après avoir marché pendant cinq jours pour redescendre dans la vallée. Tous les ans, de nombreuses personnes se perdent en voulant explorer ce sommet, qui est réputé difficile d'accès et dangereux. Encore aujourd'hui, la Cordillère des Andes reste l'un des derniers territoires sauvages au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.