À la découverte de la côte basque

On n'imaginait pas sortir les cirés si tôt. Mais gardons le sourire. Au Pays basque, il pleut souvent mais le soleil brille plusieurs fois par jour. Notre combi fluo détonne dans ce décor verdoyant. Entre montagne et mer, on voit flotter des drapeaux, des bateaux et des surfeurs. Nous avons rencontré Clémence Papoin sur le port de Guéthary. C'est une vieille connaissance, une silhouette déjà connue avec son combi Volkswagen T28 de 1978. Puis, nous nous dirigeons vers le port de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous y filons en deuxième vitesse puisqu'on ne dépasse jamais les 40 km/h en côte. Au loin, on voit une citadelle du XVIe siècle érigée pour protéger la ville de l'ennemi espagnol. Au pied de cette bâtisse, on aperçoit des hommes et ses équipages qui perpétuent à la force des bras une tradition vieille de 150 ans. Chacune des sept provinces du Pays basque y défend ses couleurs. Bien plus qu'un sport, les traînières sont un hommage aux pêcheurs disparus en mer. D'un port à l'autre, on approche déjà de la frontière. Le soleil frappe à nouveau dans les pare-brise. Nous débarquons en Espagne dans la ville de Fontarrabie, commune rurale du Guipuscoa. Un sublime village aux façades colorées. Ensuite, nous avons fait escale dans le quartier de la Marina. Avant de repartir, nous prenons le temps d'une pause à Pasaia en profitant l'autre charme de la région : les tapas en terrasse. Cette autre commune rurale du Guipuscoa est un village pittoresque, un autre joyau basque. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.