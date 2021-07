A la découverte de la côte landaise en combi

Premier coup d'œil, premier coup de foudre. Sa couleur, son allure, ses courbes attirent tous les regards. Notre monture mythique marque tous les esprits. Tout d'abord, nous inspectons notre vanne quadragénaire, prenons nos marques et nos lunettes de soleil et le road trip peut enfin commencer. A nous la côte landaise. Première escale : Hossegor avec ses plages à perte de vue et bien sûr ses surfeurs. Ici, nous rencontrons Vincent Lemanceau, l'homme qui fait corps avec la planche qu'il a fabriqué lui-même. Il est réputé pour être le meilleur shaper d'Hossegor, un artisan qui conçoit des planches sur-mesure. D'ailleurs, son bureau se trouve juste à cinq petites minutes de la mer. Gagnés par l'esprit des seventies, nous faisons cap désormais vers le sud. Sur les côtes sauvages des Landes nous découvrons un trésor. Une étrange bâtisse nichée quelque part au milieu des dunes. Une chapelle sans vitraux, ni fidèles, ni curé. Mireille qui a découvert ce havre de paix il y a cinq ans nous fait visiter. Des charmes jalousement gardés. Nous ne manquons pas d'admirer un coucher de soleil sur la plage en compagnie de deux jeunes surfeurs, Pierre et Victor.