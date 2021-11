À la découverte de la faune des Galapagos en Équateur

2 500 espèces, dont un quart n'existe nulle part ailleurs sur la planète, vivent sur les îles des Galapagos. Une faune toute puissante, aux allures préhistoriques, qui inspira à Charles Darwin au XIXe siècle sa théorie de l'évolution. La faune est aux premières loges, presque en représentation devant des touristes transformés en paparazzi. Ce jour-là, à proximité du port de Santa-Cruz, un cordon sanitaire a été dressé par les autorités du parc national pour éviter que l'odeur de l'homme ne conduise une femelle otarie à abandonner son petit. "C'est là, la valeur des Galapagos, que ces animaux aient appris à vivre avec l'homme et que l'homme ait respecté les différents écosystèmes. Ils se sont déjà habitués au tourisme, aux visites, à la cohabitation entre les hommes et la nature, mais il est important de maintenir dans une certaine mesure une distance avec la faune animale", prévient Keyla Castro, responsable du management au Parc national des Galapagos. La baisse des tarifs liée à la crise sanitaire rend ces îles paradisiaques accessibles à une nouvelle clientèle venue de toute l'Amérique du Sud. Parmi les premiers à avoir été classés au patrimoine mondial de l'humanité, ce sanctuaire subit pourtant les effets collatéraux de la pollution et de la surpêche. En privant les Galapagos pendant deux ans de 750 millions d'euros de manne touristique, la pandémie aura eu cette vertu : permettre aux 30 000 habitants de l'archipel de redécouvrir leur élevage et leur agriculture. TF1 | Reportage C. Oberdorff, A. Mouillevois