À la découverte de la géode de Pulpí en Andalousie

C'est un voyage au centre de la terre. Une plongée dans un monde où la roche se fait cristal, et où les yeux se mettent à scintiller comme les pierres. "C'est impossible de l'expliquer avec des mots. Il faut vraiment le voir. C'est comme entrer dans une autre dimension", témoigne une touriste. Cette montagne du sud-est de l'Andalousie est exploitée pour ces métaux dès l'époque romaine. Au 19e siècle, elle devient même, l'une des principales mines du pays. Pour nous enfoncer dans ces tunnels, nous avons suivi Milagros Carretero, géologue à Pulpi. C'est l'une des seules à connaître parfaitement ce labyrinthe souterrain où les mineurs risquaient leur vie. Plus de 4 kilomètres de galeries exploitées jusqu'aux années 60 et où les belles surprises se cachent parfois dans l'obscurité des abîmes. Une poussière d'étoile comme suspendue dans le vide et le silence après le fracas des pioches et de la dynamite qui a régné sur les lieux pendant des siècles. Et en creusant toujours plus loin à 60 mètres de profondeur, des géologues ont fait par hasard en 1999 une découverte inattendue. Une grotte entièrement tapissée de cristaux, la plus grande géode d'Europe. Le spectacle ne s'offre qu'à une personne à la fois, alors aucun risque de voir la géode de Pulpi succombé au tourisme de masse. Elle restera un trésor rare et précieux, enfouie à jamais sous la montagne.