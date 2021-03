À la découverte de la grande randonnée en ville

Il nous emmène de ville en vignes, des trottoirs bondés aux sentiers isolés, l'itinéraire de grande randonnée autour de Bordeaux s'étend sur 160 kilomètres. Le plus ancien pont de la Garonne est notre point de départ. Et aussitôt sur le pont de pierre, nous croisons des marcheurs citadins bien équipés. "C'est avec le confinement que ça nous est venu de randonner en ville ou de randonner à la campagne, c'est deux plaisirs différents mais qui ne s'opposent pas". Le GR ne rentre pas en plein centre-ville, il longe le fleuve, serpente les monuments comme la récente cité des vins. En deux ans, le parcours n'est pas encore très connu et il surprend. Le GR traverse 17 communes au total. La plupart des sentiers existent et il fallait les relier, créer des boucles à de différents niveaux. Un quart du parcours se déroule en pleine nature. "Il faudrait que ce soit obligatoire. Il faudrait qu'on ait un peu plus de lieux de randonnée ou de promenade tout simplement pour se ressourcer", propose une adepte. La randonnée urbaine est tendance, ce GR a coûté 80 000 euros, une goutte d'eau dans le budget du métropole.