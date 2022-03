À la découverte de la lamproie, un poisson préhistorique

Depuis la commune de Sainte-Terre, nous partons sur la Dordogne à la pêche au poisson préhistorique. Après cinq ans dans la mer des Sargasses, la lamproie revient dans les rivières pour se reproduire et c'est là que David Durand, pêcheur depuis 30 ans, les attrape. Mais aujourd'hui, le soleil rend l'eau transparente. Rien dans les filets, mais le pêcheur a également posé des pièges, des nasses traditionnelles appelées bourgnes dans la région. Avec sa bouche en forme de ventouse, la lamproie se nourrit du sang des autres poissons. "Elle n'a pas d'écailles et d'arêtes. Ça a 450 millions d'années, sans jamais avoir évolué", explique David. Dans les cabanes de pêcheurs où les lamproies sont préparées dans des bocaux puis vendues, on a l'habitude de dire qu'elles sont "délicieusement moches". Elles font en tout cas la fierté des habitants de Sainte-Terre. Les lamproies peuvent aussi se manger fraîches au restaurant. Fière de son poisson, pêché ici depuis cinq siècles, la commune de Sainte-Terre a décidé de s'autoproclamer : "capitale de la lamproie". TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier