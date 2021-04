À la découverte de la langage des animaux

.Il y a des chants d'amour, des cris d’alarme, des appels à l’aide, des mots de passe. Dans les forêts du massif du Pilat, certains promeneurs le prennent parfois pour un fou avec son étrange matériel. “C’est une parabole. ça permet de concentrer les ondes sonores sur un micro qui est au centre”. Depuis plus de trente ans, Nicolas Mathevon, un biologiste, auteur de “Les animaux parlent ; Sachons les écouter aux éditions humenSciences, étudie le langage des animaux. À la faculté des Sciences de Saint-Étienne, le chercheur a créé le plus grand laboratoire français de bioacoustique. Ce jour-là, avec son équipe, il mène une expérience avec les sons des crocodiles dans un studio spécialement aménagé. “Sur l’un des haut-parleurs, on envoie des cris de crocodile, des cris de leur espèce. Et on essaie de comprendre, comment ils arrivent à percevoir ces sons, comment ils arrivent à reconnaître les sons”, nous explique une scientifique. “Donc, ils ont des cris de contact qui permettent aux jeunes crocodiles de rester ensemble dans le groupe. Et puis, il y a des cris de détresse qui sont innés quand il y a un danger qui arrive, parce qu’il y a beaucoup de prédateurs”, interprète Nicolas Mathevon. Grâce à des modificateurs de fréquence, ce scientifique a même découvert le langage des souris, inaudible pour les humains.