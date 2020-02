À la découverte de la maison de Juliette Capulet à Vérone

En Italie, Vérone est la capitale incontestée du romantisme. William Shakespeare y a installé l'intrigue de son célibrissime Roméo et Juliette. Un couple dont la passion aurait été fatale, mais qui inspire toujours les amoureux du monde entier, notamment la visite de la maison musée qui aurait appartenu à Juliette Capulet. C'est un pélérinage où l'on ne recule devant aucune superstition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.