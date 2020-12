A la découverte de la pêche à l'ormeau, le caviar de la mer

L'ormeau, surnommé le caviar de la mer, est l'un des plats de fête par excellence. Il s'agit aussi de l'un des mets les plus rares à cause de sa pêche prenant des airs de chasse au trésor. C'est en Bretagne que la mer est la plus propice à sa découverte. Également connu sous l'appellation oreille de mer, l'ormeau est un mollusque à drôle d'allure qui se niche entre les rochers à une dizaine de mètres de profondeur. Seuls quelques pêcheurs professionnels sont autorisés à plonger pour le ramasser, comme Yoann et son frère Gaël. "C'est une pêche qui se transforme plus en chasse, puisque l'ormeau est plus compliqué à trouver", estime Yoann Le Levier, pêcheur et plongeur professionnel. Et comme la chasse aux champignons, les coins à ormeaux sont gardés secrets. En effet, cet animal rare suscite la convoitise et pour préserver la ressource, il faut le mesurer. Dans l'Hexagone, seulement 40 tonnes d'ormeaux sont produites chaque année, élevage et pêche confondus, contre 100 000 tonnes pour les huîtres. Découvrez en images comment préparer ce met prisé.