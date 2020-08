À la découverte de la perle de la mer Baltique en Pologne

Située à deux heures d'avion de Paris, la région de Gdansk est l'une des destinations les plus dynamiques du nord de l'Europe. Le nombre de visiteurs qui s'y rendent, augmente de 20% chaque année. Elle est très connue pour ses beaux bâtiments et monuments, ses chantiers navals, ses plats traditionnels, ses plages, mais aussi pour ses établissements balnéaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.