À la découverte de la plus grande serre tropicale dans le monde

Climat étourdissant des tropiques, 80% d'humidité, plus de 20 °C de température... la gigantesque serre tropicale du monde a été construite dans les Cornouailles, en Angleterre. Environ un million de touristes s'y rendent chaque année. Le projet est ambitieux : transporter le visiteur au bout du monde pour le sensibiliser à la préservation de la nature. La serre abrite 1 000 variétés de plantes exotiques. C'est beaucoup plus d'entretien qu'un jardin anglais. La végétation luxuriante vient panser les plaies du passé minier de la région. Il y a 30 ans, l'ancienne mine d'argile était un sol accidenté et stérile. Même les plantes méditerranéennes se sont acclimatées. La recette : les propriétés drainantes de l'argile, des jardiniers spécialisés et un climat cornouaillais étonnement conciliant. Des hommes s'imaginent oiseaux sur la plus grande tyrolienne d'Angleterre. À 80 km/h, frisson garanti, juste le temps d'admirer les structures, comme venues d'un autre monde.