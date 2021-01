À la découverte de la station balnéaire d'Assinie en Côte d'Ivoire

Dans les méandres de la mangrove se mélangent les eaux douces et les eaux salées. À l'ombre des palétuviers se trouvent des chauves-souris. C'est tout un écosystème encore préservé que de plus en plus de touristes viennent observer. Sur les bords du golfe de Guinée, Assinie offre un double visage sauvage et domestiqué. Sa longue plage en a fait une station balnéaire privée devenue célèbre en 1978. C'est là que fut tourner le film "Les bronzés". Depuis, Assinie n'a cessé de se développer. C'est devenu le "Saint-Tropez" de la côte Ouest africaine. C'est un lieu de rendez-vous de la jet set locale, exemple d'un succès économique pour la partie la plus aisée de la population ivoirienne. En conséquence, des hommes d'affaires, des hommes politiques ainsi que des étrangers y construisent de luxueuses villas. Le guide Fabrice a vu ces dernières se multiplier. D'un côté, l'emprise humaine augmente. D'un autre côté, avec la montée du niveau des océans, le littoral est grignoté. Et comme beaucoup de lieux touristiques dans le monde, Assinie doit trouver aujourd'hui un équilibre pour protéger son environnement.