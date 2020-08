À la découverte de la vallée des Mille Palais, au Maroc

La vallée des Mille Palais est constituée de merveilles archéologiques qui ont connu leur âge d'or au XIXe siècle. Ces palais en ruine sont devenus aujourd'hui le refuge des oiseaux. Ils appartiennent au patrimoine immémorial de la culture berbère. Pour accéder à ce havre de paix, qui a traversé l'histoire, le tunnel taillé dans la roche est un passage obligé. De l'autre côté, les gorges du Ziz et ses palais ancestraux étalent la richesse. Découvrez en images l'histoire de ces bâtisses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.