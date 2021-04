À la découverte de la ville de Cuenca en Espagne

La situation géographique particulière de Cuenca qui, pour s'apprécier pleinement, nécessite de prendre de l'altitude. En plus d'un point de vue exceptionnelle qui se dévoile peu à peu, il n'y a aucun bruit au petit matin. Personne ne vient troubler les visiteurs. Cuenca est une sorte de muraille naturelle qu'il a fallu dompter pour la rendre habitable. Au XVème siècle, les premières maisons ont été creusées à même la roche. Des bâtisses surnommées aujourd'hui les grattes-ciels de Cuenca. Dans une maison transformée en musée, l'édifice est un dédale d'escaliers et de couloirs dans lequel sont précieusement préservés des vestiges du Moyen Âge. Visiter Cuenca permet de réviser l'histoire d'Espagne. Dans le centre-ville au détour d'une rue, l'architecture d'une cathédrale a été directement inspirée de Notre-Dame de Paris. Huit siècles d'histoire sont résumés entre ces murs, ce qui fait de Cuenca l'une des plus anciennes villes d'Espagne et sans aucun doute l'une des plus surprenantes.