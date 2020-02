A la découverte de l'école la plus verte de l'Hexagone

Il y a quatre ans, deux professeurs de SVT d'une école à Massy (Essonne) ont créé un club de développement durable. A l'heure de la cantine, les élèves découvrent les subtilités du jardinage. Et dans les étages du collège se trouve l'atelier recyclage. Ici, le pain de la cantine devient un casse-croûte pour des chevaux et les tubes de colle sont triés. L'initiative a donné des idées aux collèges du secteur. Certains sont déjà en train de monter des projets similaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.