À la découverte de l'Hexagone en voiture électrique

Ce vendredi 2 août, nous faisons étape entre l'Hérault et l'Aude, à bord de notre voiture électrique. Notre Méhari jaune repart sur les routes entre Agde et Leucate, en sillonnant des kilomètres de vigne qui attirent le regard. Des vignobles du Languedoc-Roussillon à la Réserve Africaine de Sigean en passant par le Canal de Midi, nous vous amenons faire connaître ces endroits magnifiques qui invitent à la balade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.