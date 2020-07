À la découverte de l'Île-d'Aix, "la petite Corse de l'Atlantique"

L'Île-d'Aix (Charente-Maritime) est un petit paradis de trois kilomètres de long, accessible en seulement 20 minutes par bateau. Avec à peine plus de 200 habitants à l'année, sa population passe à plusieurs milliers de visiteurs par jour en été. Tous sont attirés par la nature totalement préservée et la tranquillité. Sur l'île, il n'y a pas de voiture ni de route mais seulement des chemins pour se déplacer de plage en plage. Et les activités ne manquent pas pour occuper les vacanciers.