À la découverte de l'île de Pantelleria, le jardin secret de Carole Bouquet

"Où est-ce que je peux trouver un endroit aussi beau en Europe, en Méditerranée, en Italie ? J'ai la mer, la montagne", résume Caroline Bouquet. L'actrice nous reçoit chez elle dans sa résidence secondaire à Pantelleria, une île volcanique italienne où elle produit du vin. Une aventure dans laquelle elle emmène le jeune Michael, un enfant du pays devenu responsable de ses huit hectares de raisins. Cette aventure a commencé avec le grand-père de Michael en 1996. Ensemble, ils créent le Sangue d'Oro, le sang d'or en français. Carole Bouquet nous fait aussi découvrir ses rituels. Avec le temps, les connaissances sont devenues des amis. Depuis plus de 20 ans, la Française parle parfaitement l'italien. Ces 83 km2 de terre n'ont plus de secret pour la comédienne. Elle tient à nous faire goûter la spécialité de l'île : des raviolis à la ricotta au sel de mer confectionnés par Marie Angela. "C'est assez simple les rapports, c'est plus simple qu'en France. Cette convivialité, cette facilité que les gens ont de partager", décrit l'actrice. Les habitants partagent volontiers leur île. Une Pantelleria séductrice et sauvage qui lui va si bien.