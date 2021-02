À la découverte de Lille, ville jadis très convoitée

Surnommée la capitale des Flandres, Lille est l'une des plus grandes villes de l'Hexagone. Maintes fois assiégée dans son histoire, mais toujours debout, il y fait bon de se promener, car elle livre volontiers ses secrets aux visiteurs, en commençant par l'origine de son nom. Elle est en effet une île. Jadis, elle était composée de marécages. Mais grâce à cette eau, Lille s'est développée. Dans le Nord, les Beffrois, de grandes tours de guet, dominent les villes depuis près d'un millénaire. Mais c'est à Lille qu'on trouve le plus haut de l'Hexagone, 104 mètres. Entre 1929 et 1931, il a été construit à un rythme effréné en béton armé. Il pèse plus lourd que la structure de la tour Eiffel. L'architecture est véritablement une symbolique de la ville et marque une forme de renaissance après la période compliquée de la Première Guerre mondiale. Pour visiter les moindres recoins de la ville, rien ne vaut un voyage à bord d'un taxi-vélo. Durant le détour, difficile de ne pas s'arrêter à la plus vielle pâtisserie du monde. On y fabrique une gaufre fourrée à la vanille dont la recette est inchangée et secrète depuis le XVIIIe siècle. Elle est façonnée et emballée à la main, comme un bijou que l'on croque ou que l'on offre.