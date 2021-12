À la découverte de l'l’île de Socorro, le paradis mexicain des dauphins et raies

Socorro, une île sauvage perdue dans l’océan Pacifique. Un refuge naturel pour les raies manta océaniques. , mais aussi les grands dauphins. Des espèces qui n’ont pas peur de l’homme, un endroit qui permet aux plongeurs d’approcher de très près tous ces animaux. Tous ces animaux vivent dans un parc national de 140 000 kilomètres carré, le plus grand d’Amérique du Nord. La pêche y est interdite et le tourisme limité à 5 000 plongeurs par an. Cet espace naturel préservé permet à la nature de s’épanouir en toute tranquillité. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus T F1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé